Китай предложил изучить вероятность утечки COVID из лаборатории в США

В МИД Китая заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить вероятность утечки коронавируса из лабораторий в других странах, в том числе в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в китайском ведомстве также положительно оценили результаты работы инспекторов ВОЗ, изложенные в опубликованном докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса. Вчера ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки специалистов в Китай, согласно которому лабораторное происхождение инфекции маловероятно.

Ранее администрация США неоднократно обвиняла Китай в распространении коронавируса. Западные спецслужбы убеждены: за пандемией стоит КНР и конкретно лаборатория в Ухане, где проводили эксперименты над летучими мышами. В марте прошлого года представитель МИД Китая высказал неожиданное предположение, что COVID-19 могли разработать в Штатах.

Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка неизвестного вида пневмонии. 31 декабря 2019-го власти страны официально сообщили об этом в ВОЗ. Возбудителем болезни оказался новый коронавирус, который затем распространился по миру. В марте 2020 года ВОЗ признала болезнь пандемией. Во всем мире установлено более 128,2 миллиона случаев заболевания.