В Польше рекордная суточная смертность от COVID-19

В Польше за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав страны в среду, 31 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Накануне лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 32 874 человек - почти на три тысячи больше, чем в прошлую среду. Всего в Польше с начала пандемии уже 2 321 717 случаев коронавируса.

При этом скончались за день 653 пациента с коронавирусом, всего - 53 045 поляков.

На данный момент в Польше госпитализирован 31 311 человек с коронавирусом, 3 093 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при наличии 3 961 аппарата ИВЛ, 449 126 человек находятся на карантине, 1 861 925 выздоровели.

Также рекорд смертности от коронавируса был побит в Бразилии - там накануне от коронавируса умерло 3780 человек, пишет dpa. Новый рекорд зафиксировали всего через неделю после того, как суточное количество умерших превысило отметку в 3000 человек.