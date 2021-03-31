В Китае начали массово закрывать магазины H&M

В Китае начали массово закрывать магазины одежды шведской компании H&M. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на операторов торговых центров, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что речь идет о магазинах сети в городах Урумчи, Иньчуань, Чанчунь и Ляньюнган. Арендодатели приняли решение закрыть их из-за демонстрации брендом "неуважения к Китаю".

Ранее в H&M отказались закупать хлопок, произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ссылаясь на сообщения об использовании в регионе принудительного труда.

По данным правозащитников, более одного миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических меньшинств содержатся в трудовых лагерях в Синьцзяне.

Как пишет агентство, закрытие магазинов ударит по бизнесу H&M, так как Китай является четвертым крупнейшим рынком для ритейлера после Германии, США и Великобритании.

В 2020 году на КНР пришлось 5,2% продаж компании. По состоянию на 30 ноября 2020 году у H&M было 505 магазинов в Китае.

Заявление компании спровоцировало критику Коммунистического союза молодежи и Народно-освободительной армии Китая и повлекло исчезновение магазинов H&M из навигаторов Apple Maps и Baidu Maps в стране, а также удаление с крупнейших китайских онлайн-платформ.

Подчеркивается, что другие западные бренды, включая Nike и Аdidas, также обещали не использовать хлопок из Синьцзяня, однако пока с наиболее серьезными последствиями столкнулась только H&M. Bloomberg пишет, что иностранным компаниям приходится выбирать между закупкой хлопка в Синьцзяне и риском бойкота со стороны второй крупнейшей в мире экономики.