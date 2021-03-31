Вице-премьер Грузии Иванэ Мачавариани подал в отставку

Вице-премьер Грузии, министр финансов Иванэ Мачавариани подал в отставку. Об этом решении он написал в среду на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сообщить вам о своем решении покинуть должность вице-премьера и министра финансов. Я должен сказать, что после того, как примерно три года проработал министром финансов, я решил покинуть должность еще в конце прошлого года, однако исходя из того, что нас ожидали процедура утверждения кризисного бюджета за 2021 год, важные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о завершении программы, я решил отложить это решение на несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Мачавариани стал министром финансов в июле 2018 года при бывшем премьер-министрее Мамуки Бахтадзе. На этом посту он сменил министра Николоза Гагуу. В феврале текущего года премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил его вице-премьером.