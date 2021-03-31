В Бразилии зафиксирован новый ежедневный антирекорд смертности от COVID-19
В Бразилии за последние 24 часа зарегистрировано 84 494 новых случая заболевания и 3780 случаев смерти, связанных с коронавирусом, что является новым ежедневным антирекордом смертности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 3780 случаев смерти зафиксированы на фоне более строгих мер социальной изоляции и закрытия некоммерческой деятельности. Таким образом, Бразилия становится новым эпицентром пандемии.
Сан-Паулу, крупнейший город Южной Америки, и Рио-де-Жанейро, второй по численности населения город страны, с прошлой пятницы ввели ограничения передвижения людей, с тем чтобы сдержать смертоносное распространение COVID-19. Рост инфекций и смертей поставил большую часть Бразилии на грань больничного коллапса, поскольку в 25 из 27 штатов страны заполняемость отделений интенсивной терапии (ОИТ) превышает 80 проц.
Согласно исследованию, опубликованному в эту среду Федеральным университетом Флуминенсе (UFF), в конце апреля или начале мая Бразилия может достигнуть 5 тыс ежедневных смертей от COVID-19.
Правительство страны пытается иммунизировать население страны, но вакцин для введения обеих доз пока недостаточно.
Согласно официальным данным, в Бразилии с населением почти 212 миллионов человек инфицировано более 12 664 058 человек, погибли 321604 человека, выздоровели от коронавируса 11 074 483 человека, что составляет 87,4 проц от общего числа инфицированных.
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