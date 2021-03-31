https://news.day.az/world/1329984.html В Швеции растет число инфицированных коронавирусом
В Швеции растет число инфицированных коронавирусом
В Швеции растет число инфицированных коронавирусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 31 марта представители шведского агентства общественного здравоохранения на специальном мероприятии в Стокгольме сообщили об обнаружении вируса у 8 441 человека за прошедшие сутки. Тем самым общее число заразившихся вирусом в королевстве за всё время теперь составляет 804 886 человек.
Несколько возросли и данные по жертвам вируса, число которых достигло 13 465 человек. За прошедшие 24 часа погибли 35 человек.
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