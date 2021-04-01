Во Франции введен общенациональный карантин

Режим карантина, действующий в настоящий момент в 19 регионах Франции, будет расширен с 3 апреля на все регионы страны в связи с ухудшением санитарной ситуации. Об этом сообщил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правила, которые ранее были введены в марте в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером", - сказал он. По словам президента, они будут действовать в течение ближайших четырех недель. Макрон пояснил, что распространение ограничений на всю территорию Франции связано с усилением распространения британского штамма коронавируса в республике.

Кроме того, президент сообщил, что французские власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений в рамках борьбы с распространением инфекции. "Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить [нелегальные] собрания и употребление алкоголя", - отметил он.

Макрон добавил, что "власти решили сохранить комендантский час с 19:00 до 06:00 по парижскому времени на всей территории страны". Кроме этого, французский лидер потребовал повсеместного перехода на удаленный режим работы. "Я призываю всех работодателей и работников предприятий выбирать удаленный формат работы всегда, когда это возможно", - сказал он.

Президент Франции также отметил, что "поездки между регионами на период действия карантина будут запрещены". При этом он подчеркнул, что "те, кто захочет покинуть города, чтобы самоизолироваться за пределами мегаполиса, смогут это сделать во время выходных дней и Пасхи", которая празднуется католиками в этом году 4 апреля.

Как отметил Макрон, несмотря на действие режима карантина, "французы, пожелавшие вернуться во Францию из других стран, смогут это сделать в любой момент". "Мы также облегчим условия для совершения трансграничной работы", - заявил французский лидер.

Закрытие детских садов и школ

Макрон сообщил, что детские сады и школы во Франции приостановят работу на ближайшие три недели в связи с ужесточением мер по борьбе с пандемией в стране.

"Мы намерены закрыть на три недели ясли, детские сады, школы, колледжи и лицеи. Но мы должны сохранить образовательный процесс, поэтому календарь занятий будет адаптирован, чтобы дети не остались одни и без учебы", - заявил он.

Согласно приведенному в его обращении графику, с 5 апреля школьники будут неделю учиться удаленно, после чего с 12 апреля все образовательные учреждения уйдут на двухнедельные каникулы. Обычно в стране существует три зоны, в которых каникулы начинаются в разное время. 26 апреля детские сады и начальные школы должны вернуться к очным занятиям. Колледжи и лицеи (звенья системы среднего образования) с этой даты продолжат занятия в удаленном формате, и их ученики вернутся в классы лишь 3 мая. Студенты высших учебных заведений будут заниматься удаленно, однако смогут раз в неделю посещать очные занятия.

"Да, вирус распространяется в учебных заведениях, но не сильнее, чем везде. Образование не является предметом торга, поэтому мы должны подойти к этому ответственно. Необходимо замедлить распространение вируса и сохранить обучение наших детей", - заявил Макрон.

С понедельника во французских школах действует усиленный протокол безопасности, согласно которому при обнаружении коронавируса хотя бы у одного ученика или преподавателя очные занятия прекращаются для всего класса. Особенно сильно эти требования повлияли на учебу в школах парижского региона, где в понедельник насчитывалось уже 722 закрытых класса, хотя еще в субботу эта цифра была в три раза меньше.

Вакцинация граждан младше 50 лет

Кроме того, Макрон заявил, что французские власти намерены начать вакцинацию граждан младше 50 лет с середины июня.

"Вакцинация населения в возрасте от 60 до 70 лет начнется с 16 апреля, в возрасте от 50 до 60 лет - с 15 мая, а с середины июня можно будет прививаться людям моложе 50 лет", - пояснил он, подчеркнув, что до конца лета сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет.

Макрон также назвал неприемлемыми случаи, когда люди не могут записаться на прием для вакцинации. "Будет создана горячая линия для таких случаев", - добавил президент. Глава государства назвал ускорение темпов вакцинации главной задачей. "Мы вкладываем все наши усилия в ускорение кампании по вакцинации, прививки делают каждый день без выходных и праздников", - отметил он, добавив, что "выход из санитарного кризиса уже виден".

Французский лидер также напомнил, что Европа рассчитывает стать первым континентом по производству вакцин в мире.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано почти 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования за время эпидемии в стране умерли более 95 тыс. человек. С 27 декабря прошлого года в республике проходит кампания по вакцинации населения. К настоящему моменту от коронавируса привиты около 8,5 млн жителей страны, из них 2,8 млн уже получили обе дозы вакцины. В настоящее время в стране делают прививку всем желающим старше 70 лет.