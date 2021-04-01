Южноaфриканский штамм коронавируса добрался до Бразилии

Бразилия выявила разновидность коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки, однако это может быть и эволюционировавший бразильский штамм.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал президент Института Бутантан Димас Ковас.

"(Разновидность - ред.) похожа на штамм из Южной Африки", - сказал он журналистам.

При этом люди, у которых выявлен вирус, не путешествовали и не общались с людьми, побывавшими в африканской стране. Случаи были обнаружены в штате Сан-Паулу.

Ковас отметил, что есть возможность того, что выявленный вирус может быть результатом эволюции бразильского штамма P1.

Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.