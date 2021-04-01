Матвиенко раскритиковала песню представительницы России на Евровидении-2021

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

"Кто не знаком с текстом этой песни - рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это? Может быть, Елена Владимировна (Афанасьева, сенатор - прим. ред.), вы запросите у "Первого канала" все-таки процедура голосования как проходит. Как-то все очень странно, мягко говорю", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Манижа (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Конкурс "Евровидение-2021" состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.

В середине марта Следственный комитет России получил обращение общественной организации с просьбой проверить текст этой песни на возможные противоправные высказывания. Ранее редакция издания "Ветеранские вести" в своем обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину назвала сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.