Полиция в Тбилиси оштрафовала гостиницу, в которой остановился Познер

Отель в Тбилиси, где остановился российский журналист Владимир Познер, оштрафован на 10 тысяч лари (5 тысяч манатов).

Как передает передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Грузии Серги Бзишвили.

По его словам, за нарушение карантинных правил к гостинице и ее постояльцам применены штрафы. Кроме того, отелю сделано строгое предупреждение в связи с банкетом, организованным по случаю для рождения В.Познера.

После предупреждения Владимира Познера с друзьями вывезли из отеля на автобусе в сопровождении полиции.