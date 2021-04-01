Мировые цены на нефть повысились

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,64% и составила $63,14 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в мае повысилась на 0,73% и составила $59,59.