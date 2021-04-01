Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования

Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования. Об этом заявил в среду глава управления канала Усама Рабиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судно останется здесь до завершения следствия", - приводит его слова телеканал Al-Arabiya.

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента началось в среду. По словам Сейида Шейши, который возглавляет расследование, следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан Ever Given инструкциям управления канала до того, как судно село на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заметил он. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого". В этом случае, указал Шейша, рассмотрение дела затянется на два года.

По данным телестанции, японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, отказалась говорить о возможных причинах аварии, включая предполагаемую высокую скорость и другие допущенные при проходе канала ошибки. Кроме того, в компании сообщили, что она не получала никаких запросов и уведомлений о судебных исках по компенсациям ущерба за простой судов.

23 марта контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на стягивание судна с мели. Операция увенчалась успехом только после того, как были проведены дноуглубительные работы. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов.

За двое суток с момента разблокировки канала его прошли 284 судна. Управление канала обещает полностью восстановить нормальное движение через Суэц к пятнице.