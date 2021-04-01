Разъяривший грузин Познер улетел из Тбилиси

Российский журналист, провокатор, армянофил Владимир Познер, озвучивающий неадекватные мысли и идеи незаконного сеператизма, сбежал из Грузии из-за протестов в связи с его визитом для празднования 87-летия.

Об этом сообщил грузинский Первый канал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеведущий утром в четверг, 1 апреля, вылетел из Тбилиси в Россию, хотя планировал уехать из страны через несколько дней.

Также канал заявил, что Познер и его гости покинули отель через оцепление полиции.

Напомним, что в среду в Тбилиси перед зданием гостиницы, где остановился прибывший из Москвы российский журналист Владимир Познер, начались столкновения между полицией и участниками организованной оппозицией акции протеста. Протестующие требовали от властей выдворить Познера из Грузии, удалось отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы. Полиция "живым щитом" пыталась сдержать участников акции, которые пытались ворваться в здание гостиницы.

Познер широко известен своими неадекатными провокационными мыслями. Он постоянно делает это не только в отношении США, но и в отношении Азербайджана, Грузии, Украины, Турции, Германии.

Например, в интервью газете "Московские новости" он сказал: "Я не хочу никого обидеть, но Америка - это страна баранов, в том смысле, что если бы главный баран что-то сделал, остальные сделали бы то же самое".