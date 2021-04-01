В Гамбурге вводят ночной комендантский час

Власти Гамбурга (Германия) приняли решение о введении в городе комендантского часа со 2 апреля. Причиной стало большое количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам мэра Гамбурга Петера Ченчера, местным жителям будет запрещено покидать свои дома без уважительной причины с 21:00 вечера до 5:00 утра.

Кроме того, после 4 апреля детсады города перейдут на расширенный особый режим работы.

В школах будет сохраняться режим частичной посещаемости занятий, однако вводятся обязательные тесты на наличие коронавируса для учеников и учителей.