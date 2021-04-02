Microsoft поставит ВС США очки смешанной реальности на 22 млрд долларов

Microsoft начнет производство разработанных по заказу американской армии очков смешанной реальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

По данным канала, в 2018 году Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS (Integrated Visual Augmentation System, "интегрированная система визуального дополнения") - это модификация VR-шлема Microsoft HoloLens, предназначенная специально для армии. "Сегодня Армия США объявила, что будет сотрудничать с Microsoft на производственном этапе IVAS, перейдя от быстрой разработки прототипов к производству и быстрому развертыванию", - сообщила компания на своем сайте в среду.

В соответствии с предварительной договоренностью Microsoft обеспечит устройствами 120 тыс. военных, отмечает CNBC. Контракт рассчитан на 10 лет, его стоимость составит $22 млрд.