Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа.

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

"Один миллиард долларов или около того", - ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", - подчеркнул глава канала.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника возобновилась навигация по каналу.