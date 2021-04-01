За сутки в Иране от коронавируса скончались 94 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 94 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 62 759.

В Иране за минувшие сутки выявлено 11 750 случаев инфицирования коронавирусом. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 897 314.

Состояние 3 989 больных оценивается как тяжелое.