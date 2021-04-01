Постковидный синдром у детей

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый пациент, перенёсший ковид, испытывает долгосрочные последствия, которые получили название постковидного синдрома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, страдают от него и несовершеннолетние, как например, 15-летняя Хеорхина Калеро:

"Я постоянно засыпала, головные боли не утихали, я испытывала усталость на протяжении всего дня, было очень трудно встать с постели, невозможно сконцентрироваться и учиться. Раньше я очень хорошо училась, у меня были хорошие оценки. А сейчас у меня ничего не получается. Я не запоминаю информацию, говорю не пойми что; не знаю, как излагать мысли".

В настоящее время в Испании под наблюдением врачей находятся 60 детей с постковидным синдромом.

"Нас крайне беспокоят нейропсихологические последствия болезни, - рассказывает заведуящая педиатрического отделения клиники Hospital Germans Trias i Pujol (Бадалона). - Эти дети испытывают трудности в школе. Некоторые вообще не ходят в школу, некоторые занимаются из дома. Но у них у всех проблемы со вниманием".

По словам отца Хеорхины Тони Калеро, болезнь совершенно изменила её жизнь, а света в конце тоннеля пока не видно:

"Раньше она вела нормальную жизнь, а сейчас ничего не может: ни нормально учиться, ни спать, ни общаться, ни заниматься физкультурой. Сколько это может продолжаться, как долго? И пройдет ли вообще..."

Ответа пока не знает никто, в том числе врачи.

"Мы называем этот синдром "долгосрочным ковидом", - объясняет Антония Энсеньят, глава отделения нейропсихологии и социальной работы в центре нейрореабилитации Institut Guttmann (Бадалона), - но как долго этот срок может длиться мы не знаем. Со временем мы узнаем, какие у него последствия. Я уверена, что дети в конце концов выздоровят. Но пока многое не известно".

Пока врачи предлагают пациентам с постковидным синдромом симтоматическое лечение: физические и дыхательные процедуры, упражнения, направленные на восстановление нейрокогнитивных способностей.

Лаура Руис Трульолс, корреспондент Euronews: "Хотя дети легче переносят коронавирусную инфекцию, иногда бессимтомно, врачи считают, что долгосрочный ковид они переносят также тяжело, как и взрослые".