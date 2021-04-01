В Армении российских миротворцев встретили с сербским флагом

Начальник генштаба Армении Артак Давтян сегодня принимал российских миротворцев за столом, на котором был поставлен флаг Сербии вместо России, передает Day.Az.

Так, на снимках можно заметить, что на триколоре последовательность полос красно-сине-белая, что соответствует государственному символу Сербии. 