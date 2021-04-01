В центре Москвы столкнулись 5 автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на Садовом кольце недалеко от станции метро Баррикадная в Москве. По данным РЕН ТВ, один из водителей после ЧП скрылся.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате аварии есть пострадавшие. Информация об их количестве и состоянии уточняется.

Движение в районе ДТП в настоящий момент перекрыто.