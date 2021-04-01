https://news.day.az/world/1330212.html В центре Москвы столкнулись 5 автомобилей - ВИДЕО
В центре Москвы столкнулись 5 автомобилей - ВИДЕО
Пять автомобилей столкнулись на Садовом кольце недалеко от станции метро Баррикадная в Москве. По данным РЕН ТВ, один из водителей после ЧП скрылся.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате аварии есть пострадавшие. Информация об их количестве и состоянии уточняется.
Движение в районе ДТП в настоящий момент перекрыто.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре