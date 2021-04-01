В Европе не нашли оснований для отказа от вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило об отсутствии оснований для отказа от применения вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca.

Регулятор считает, что нет никаких доказательств необходимости ограничения использования вакцины. По словам исполнительного директора ЕМА Эмера Кука, экспертам не удалось найти какие-либо конкретные факторы риска от препарата в зависимости от пола, возраста или истории болезни вакцинируемых, сообщает Day.Az со ссылкой на Politico.

Впрочем, дальнейшие выводы будут сделаны после заседания комитета по безопасности ЕМА 6-9 апреля.

Кук отметил, что в Евросоюзе зафиксировали 62 случая образования тромбов после вакцинации. При этом какой-либо серьезной связи между вакцинацией и тромбозом в ЕМА не увидели. Точнее, вероятность того, что такая связь есть, существует, но доказать ее не удалось.