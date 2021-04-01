В Украине вновь зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Как минимум 421 летальный исход от COVID-19 был зафиксирован в Украине в период с 31 марта по 1 апреля, что вновь стало антирекордом по суточным показателям смертности в стране с начала пандемии. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рекордное число смертей от COVID-19 фиксируется в республике на протяжении двух суток подряд. Днем ранее, 31 марта, в стране зафиксировали 407 летальных исходов после заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 33 246 пациентов.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране также возросло число новых случаев заболевания COVID-19: 17 569 против 11 226 накануне. Всего же к 1 апреля в Украине зафиксировали 1 737 691 заразившегося и 1 083 323 излечившихся от инфекции.

Ранее внештатный советник министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская посоветовала людям готовиться "умирать дома" из-за переполнения больниц. Она заключила, что большинство медучреждений в стране сейчас похожи на поле боя, где "больные лежат вповалку, как мертвые, так и живые".