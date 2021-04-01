https://news.day.az/world/1330295.html Байден поручил начать вывод войск из Персидского залива
Байден поручил начать вывод войск из Персидского залива
Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод войск из Персидского залива. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока", - пишет газета.
США уже перебросили "по меньшей мере три батареи ЗРК "Патриот", в том числе ту, которая располагалась на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии для защиты американских вооружений.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре