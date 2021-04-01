Саудовская Аравия восстановит добычу нефти на 1 млн б/с

Саудовская Аравия в течение трех месяцев восстановит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), тем самым компенсируя дополнительное сокращение добычи в феврале-марте, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания министров ОПЕК+, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем [наращивать добычу] на 250 тыс. б/с, 350 тыс. б/с и на 400 тыс. б/с [ежемесячно]", - сказал он.

Также, по словам министра, снижение оценки роста спроса на нефть в 2021 году не противоречит планам ОПЕК+ нарастить добычу в течение трех месяцев.