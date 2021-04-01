Мировые цены на нефть выросли после решения ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 3,6% к отметке закрытия предыдущей сессии - до $64,98 за баррель после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти с мая 2021 года, следует из данных торговой площадки.

В свою очередь нефть сорта WTI дорожала на 4,1%, в моменте достигая $61,59 за баррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:40 (Баку), нефть Brent торговалась по $64,9 за баррель (+3,4%), а сорт WTI - по $61,53 за баррель (+4%).

Ранее в ходе заседания стран ОПЕК+ на уровне министров было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки. В свою очередь Саудовская Аравия также ослабит свое добровольное сокращение добычи нефти. Россия увеличит нефтедобычу в мае - июле суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки равными частями.