Глава ВОЗ призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) повторно указал международному сообществу на необходимость выделить 10 млн доз вакцины от коронавируса для 20 стран, которые еще не начали прививочную кампанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выступая в четверг на брифинге в Женеве, Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что призыв, с которым он выступил на прошлой неделе, пока не увенчался практическим результатом.

"На прошлой неделе я обратился со срочной просьбой к странам, у которых есть вакцины против COVID-19, включенные в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования, немедленно поделиться 10 млн доз с [международным механизмом обеспечения вакцинами] COVAX", - сказал гендиректор. Эти 10 млн доз нужны, чтобы 20 государств, не получившие до сих пор вакцину, смогли начать прививать медицинских работников и пожилых людей до 10 апреля, когда истекут первые 100 дней 2021 года, пояснил глава ВОЗ. "Призыв был услышан, однако мы все еще не получили обещаний в отношении упомянутых доз", - резюмировал Гебрейесус, добавив, что он "по-прежнему надеется" на отклик со стороны руководителей государств.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с небольшими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.