Первоапрельская шутка привела к беспорядкам в Брюсселе

Первоапрельская шутка в соцсетях привела в четверг во второй половине дня к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя. В связи с ложным сообщением о проведении многотысячного музыкального фестиваля в парке собрались до 5 тыс. человек, которых в настоящий момент пытаются разогнать несколько сотен полицейских, предупреждающих собравшихся в мегафон об ответственности за злостное нарушение карантинных мер, сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

С начала марта в бельгийских соцсетях начали распространяться сообщения, что 1 апреля в парке Буа де ля Камбр пройдет музыкальный фестиваль La Boum. Согласно им, на него были приглашены 200 ди-джеев со всей Европы, в парке будут установлены 5 сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. Все это обещали бесплатно.

В объявлениях присутствовал целый ряд указаний на то, что это шутка: дата фестиваля - 1 апреля, в именах ди-джеев было множество узнаваемых имен бельгийских политиков и министров, например там присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Кроме того, сам факт проведения мероприятия в разгар карантина, к тому же с бесплатным участием выдавал мистификацию. В 20-х числах марта даже на страницах "организаторов фестиваля" появилось признание, что это шутка.

Однако ситуацию это не спасло. К середине дня в парке собралось, по оценкам полиции, более 5 000 человек. Не обнаружив пяти сцен, собравшиеся, преимущественно молодежь, стали организовывать праздник, группируясь вокруг пруда на центральной поляне парка. В разных группах зазвучала музыка из подключенных к смартфонам динамиков.

Начавшиеся танцы прервала полиция, которая прибыла на место примерно через час после начала столпотворения. Сначала полицейские призывали в мегафон собравшихся разойтись, на что те отвечали скандированием лозунгов о свободе и бросали в полицию банками и бутылками. На место прибыли водомет и конная полиция, после чего полиция начала вытеснять протестующих из парка. К 18:00 (19:00 мск) в парке продолжаются стычки с полицией. Правоохранители провели несколько задержаний, общее число задержанных пока не названо. На место прибыло несколько машин скорой помощи, по меньшей мере один полицейский получил ранение.

В Бельгии продолжается третья волна коронавируса, с начала марта число заболевших быстро и непрерывно растет. По последним данным Минздрава королевства, среднесуточное количество выявленных новых случаев в течение последних семи дней превысило 4,8 тыс. человек, растет число госпитализаций и смертельных исходов. С 26 марта в стране вновь закрылись все необязательные магазины и школы. Карантин, комендантский час и масочный режим в Бельгии действуют с октября, запрет необязательных зарубежных поездок - с конца января.