Власти Чили закроют границу из-за распространения коронавируса

Правительство Чили решило запретить иностранцам въезжать в страну из-за роста новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

"С 5 апреля до конца месяца закрываются границы и запрещается въезд иностранцев без вида на жительства в стране", - говорится на странице ведомства в Twitter.

Граждане и резиденты Чили смогут выезжать из страны только "в чрезвычайных и неотложных ситуациях".

В Чили в последние недели наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. 25 марта власти объявили о введении строгого карантина на территории всего столичного округа. К настоящему моменту в стране было выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 23 328 человек.