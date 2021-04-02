Более 650 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 128,54 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 650 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,6 тыс., превысив 2,8 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 1 апреля в ВОЗ поступили сведения о 128 540 982 инфицированных и 2 808 308 умерших. Число заразившихся увеличилось на 650 765, умерших - на 11 608.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (291 354), на втором месте - Северная и Южная Америка (204 208), на третьем - Юго-Восточная Азия (84 356).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 095 776. Далее следуют Бразилия (12 658 109), Индия (12 221 665), Франция (4 569 568), Россия (4 554 264), Великобритания (4 345 792), Италия (3 584 899), Турция (3 317 182), Испания (3 274 150), Германия (2 833 173), Колумбия (2 397 731) и Аргентина (2 356 970).