В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 20 817 человек, общее число выздоровевших достигло 3 035 043.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 357 988, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 40 806 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 176 человек, общее число жертв заболевания достигло 31 713.