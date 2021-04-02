https://news.day.az/world/1330374.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 20 817 человек, общее число выздоровевших достигло 3 035 043.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 357 988, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 40 806 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 176 человек, общее число жертв заболевания достигло 31 713.
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