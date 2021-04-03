Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию третью линию по производству вакцины от коронавируса, увеличив выпуск до 2 млрд доз в год. Об этом сообщила в пятницу газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, предприятие обеспечило поставку более чем в 20 стран порядка 200 млн доз вакцины, половина из них уже использована.

В начале февраля Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило инактивированную вакцину Sinovac для повсеместного применения. Власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок.