https://news.day.az/world/1330475.html Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год
Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год
Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию третью линию по производству вакцины от коронавируса, увеличив выпуск до 2 млрд доз в год. Об этом сообщила в пятницу газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, предприятие обеспечило поставку более чем в 20 стран порядка 200 млн доз вакцины, половина из них уже использована.
В начале февраля Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило инактивированную вакцину Sinovac для повсеместного применения. Власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок.
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