ВОЗ застыдила Европу за медленную вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения подвергла критике слишком медленные темпы вакцинации в Европе. Из-за этого, по мнению экспертов, ряду стран ЕС пришлось ужесточить карантинные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по словам Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ (к нему относится также Россия), вакцинация - оптимальный способ покончить с пандемией. Существующие сегодня на рынке препараты "высокоэффективны в борьбе с вирусом", поэтому необходимо срочно увеличить темпы производства вакцин, упростить процесс распределения препаратов среди особо нуждающихся категорий и использовать все до одной дозы "здесь и сейчас".

Евросоюз выглядит бледно по сравнению не только с абсолютным рекордсменом Израилем (61 % привитого взрослого населения) занимающей третье место Великобританией (46 %). Его 12 % недостижимо далеки от результатов Бутана (49 % населения), Чили (36 %) и Бахрейна (30 %).

И это при том, что, по данным ВОЗ, Европа на сегодняшний день получила более 152 миллионов доз, что составляет четверть от выделенного мирового объема.

Руководство ЕС ожидает улучшения ситуации к июню. Пока же некоторые страны, например Швеция, вынуждены пересматривать национальные программы вакцинации из-за нехватки препарата. Вместо июня власти надеются привить взрослое население к середине августа.

Усложняет ситуацию и недоверие многих европейцев к британской вакцине AstraZeneca. Власти Германии приняли решение прививать ею только людей старше 60 лет. В четверг прививку сделал президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер, чтобы личным примером убедить сомневающихся.

"Несмотря на то, что впереди пасхальные праздники, 35 000 врачебных кабинетов запросили без малого полтора миллиона доз вакцин на ближайшие дни, - заявил министр здравоохранения Йенс Шпан. - Но на следующей неделе мы сможем доставить лишь 940 000 доз".

В Италии, где вакцинация обязательна для медработников, лишь недавно получили 10-миллионную дозу вакцины. По данным правительства, только в первом квартале этого года Италии недопоставили 4,25 миллионов доз по сравнению с обещанным объёмом. Власти надеются, что полученная только что полумиллионная партия вакцины Moderna позволит ускорить прививочную кампанию.