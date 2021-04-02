За сутки в Иране от коронавируса скончались 117 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 117 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 62 876.

В Иране за минувшие сутки выявлено 11 660 случаев инфицирования коронавирусом. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 908 974.

Состояние 4 005 больных оценивается как тяжелое.