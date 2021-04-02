https://news.day.az/world/1330560.html За сутки в Иране от коронавируса скончались 117 человек
За сутки в Иране от коронавируса скончались 117 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 117 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в этой стране возросло до 62 876.
В Иране за минувшие сутки выявлено 11 660 случаев инфицирования коронавирусом. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 908 974.
Состояние 4 005 больных оценивается как тяжелое.
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