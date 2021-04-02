Обнаружена считавшаяся утерянной видеозапись полета Гагарина в космос

Обнаружена видеозапись первого полёта в космос легендарного Юрия Гагарина. Долгое время она считалась утерянной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на этих кадрах "космонавт номер один" докладывает обстановку на борту, рассказывает о своём состоянии. И главное - делится собственными ощущениями, которых до него не испытывал ещё никто на Земле.

"Чувство невесомости интересно. Всё плавает. Плавает всё! Красота! Интересно", - говорит Гагарин.

Найти запись удалось благодаря отрывку из радиопереговоров Гагарина с Землёй. В ходе оцифровки магнитной ленты реставраторы услышали фразу "мешает свет телевидения". Вероятно, первый космонавт имел в виду свет от камеры. Это означало, что где-то есть первое космическое видео.

И его нашли - в архивах Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Причём на плёнке значился гриф "секретно". Некоторые кадры были повреждены, их восстановили с помощью нейросетей. И теперь они стали достоянием всего мира.