Турецкий Хатико: ожидающий хозяина у больницы пес растрогал Сеть

Пользователей Сети растрогала история собаки, которая две недели прождала своего госпитализированного 81-летнего хозяина у больницы, сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пожилой человек по имени Мехмет Чакмак из провинции Орду разволновался во время просмотра футбольного матча по телевизору и попал в больницу с сердечным приступом. Его госпитализировали 13 марта в отделение интенсивной терапии. При этом его пес по кличке Памук решил остаться у медучреждения, чтобы дождаться хозяина.

"Приехал с нами и ждал всех снаружи, но когда мы хотели пойти домой, он отказался уходить и сидел у больницы целых 14 дней", - рассказал сын пациента.

Сотрудники больницы подкармливали преданного пса. А когда Мехмета выписали, у входа его ждала вся семья и Памук. Пожилой мужчина пообещал больше не принимать футбол близко к сердцу ради спокойствия своей семьи и любимого пса.