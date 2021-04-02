В США не видят необходимости в использовании вакцины AstraZeneca

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не видит необходимости в использовании вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом в стране, даже если она будет одобрена национальным регулятором, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"С этим еще нужно определиться. Но я считаю, что, учитывая контрактные отношения, которые мы имеем с рядом компаний, у нас есть достаточный объем вакцин, чтобы удовлетворить все наши нужды, не прибегая к AstraZeneca", - сказал Фаучи.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили использование препарата компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В США препарат AstraZeneca все еще не получил разрешения для использования. В Штатах одобрены только вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.