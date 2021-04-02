Более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных

По меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных по разгону антиправительственных демонстраций. Об этом в пятницу сообщила газета Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы вновь наблюдаем, что дети становятся невинными жертвами любого кризиса. Единственный способ защитить детей в Мьянме - это немедленно прекратить всякое смертоносное насилие", - цитирует издание заявление фонда. Среди погибших оказались пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Кроме того, от резиновой пули пострадал годовалый ребенок, уточняет издание.

По сведениям Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля достигло 543 человек.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.