Делегация из Ирана отказалась вести переговоры с США в Вене

Иранская делегация не будет вести прямые или непрямые переговоры с представителями США во время заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которое состоится в Вене 6 апреля. Об этом сообщил в пятницу телеканал Press TV со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До снятия всех санкций Иран не будет проводить ни прямых, ни косвенных переговоров с США", - отметил он.

Источник добавил, что "Тегеран не принимает предложений по поэтапному снятию санкций со стороны Вашингтона".