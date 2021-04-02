В США значительно вырос уровень избыточной смертности

Американские демографы выяснили, что уровень избыточной смертности в США в 2020 году вырос на рекордные 23%. Далеко не весь прирост оказался напрямую связан с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликовал Journal of the American Medical Association.

"По нашим оценкам, на долю COVID-19 приходится примерно 72% избыточной смертности, что в целом соответствует предыдущим попыткам вычислить этот показатель. Это в очередной раз говорит о достаточно большом разрыве между количеством смертей, связанных с коронавирусом, и общим приростом уровня смертности", - рассказал один из авторов работы, профессор Виргинского университета (США) Стивен Вульф.

Избыточной смертностью называют статистический показатель, который указывает, насколько сильно отклоняется количество умерших людей в той или иной временной период по сравнению с другими аналогичными отрезками времени.

Этот показатель привлек широкое внимание весной прошлого года. Тогда медики из США и Италии зафиксировали резкое увеличение уровня избыточной смертности, связанное с первыми вспышками коронавирусной инфекции. Впоследствии ученые начали постоянно отслеживать изменения этого показателя, пытаясь определить, какие факторы, кроме эпидемии COVID-19, могут на него влиять.

Вульф и его коллеги ведут подобные наблюдения с марта прошлого года. Их первые статистические данные показали, что в марте - октябре 2020 года коронавирусная инфекция вышла на третье место среди причин смертности в США, уступив только болезням сердца и злокачественным опухолям.

Собрав информацию за оставшиеся два месяца 2020 года, на которые пришелся пик второй волны эпидемии COVID-19, американские демографы получили первые детальные оценки того, как поменялся уровень избыточной смертности за весь 2020 год. Оказалось, что этот показатель вырос на рекордное значение - в среднем на 23%.

Разные штаты этот прирост затронул неодинаково, что отражает как различия в характере протекания эпидемии, так и в экономическом благополучии, плотности населения и других демографических параметрах. К примеру, на восточном побережье США избыточная смертность сильнее всего выросла весной и относительно мало изменилась осенью, а на юге пик этого роста пришелся на середину лета и конец осени.

Около четверти этого прироста не было напрямую или косвенно связано с распространением коронавируса, что в целом согласуется с тем, к каким выводам еще в прошлом году пришли итальянские ученые, которые анализировали аналогичные данные с северной части Италии. Как предполагают Вульф и его коллеги, этот прирост связан с перегрузками системы здравоохранения, ухудшением состояния инфраструктуры и муниципальных служб как во время пиков эпидемии, так и после их завершения.