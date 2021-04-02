Главу Минздрава Румынии оштрафовали за то, что он не надел маску

Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Mediafax.

"Генеральное управление полиции Бухареста сообщает, что за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19, а именно за отсутствие защитной маски был оштрафован на 1500 леев (360 долларов - ред.) член правительства. Оштрафован был министр здравоохранения Влад Войкулеску", - сообщает агентство.

В социальных сетях в Румынии появились фотографии Влада Войкулеску, сделанные в понедельник в здании парламента. Он ходил по коридорам без маски, хотя ее ношение является обязательным во всех закрытых помещениях.