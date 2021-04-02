У здания Капитолия произошла стрельба

Как минимум в одного человека стреляли у здания Капитолия США.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал MSNBC.

"По крайней мере, в одного человека стреляли около Капитолия США", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее полиция Капитолия проинформировала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США, они ранены и доставлены в больницу. Подозреваемый взят под стражу.