https://news.day.az/world/1330722.html У здания Капитолия произошла стрельба
У здания Капитолия произошла стрельба
Как минимум в одного человека стреляли у здания Капитолия США.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал MSNBC.
"По крайней мере, в одного человека стреляли около Капитолия США", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Ранее полиция Капитолия проинформировала, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у здания конгресса США, они ранены и доставлены в больницу. Подозреваемый взят под стражу.
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