В Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции третий день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в пятницу 42 308.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные минздрава республики.

По данным ведомства, в среду и четверг суточный прирост заражений COVID-19 в стране также был рекордным с начала пандемии. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

"Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии - 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных", - говорится в сообщении ведомства.