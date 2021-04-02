В США смягчили ограничения для привившихся от коронавируса

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США смягчили ограничения на поездки внутри страны для полностью вакцинированных от нового коронавируса людей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно новым рекомендациям, люди, "прошедшие полную вакцинацию или переболевшие" COVID-19 в течение трех месяцев, предшествующих поездке, могут не сдавать тест на коронавирус, а также имеют право не соблюдать карантин во время перемещений по территории США. При этом новые правила не распространятся на тех, кто не проходил вакцинацию или привился лишь одной из двух необходимых доз вакцины. Ранее соответствующие ограничения касались всех без исключения.