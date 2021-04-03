В США за сутки выявили почти 80 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 029, скончались еще 1064 пациента с подтвержденным заболеванием.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали 66 641 случай заражения коронавирусом и 1076 смертей.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США были зарегистрированы более 30,5 миллиона случаев заболевания, скончались свыше 553 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.