https://news.day.az/world/1330755.html Каждый пятый американец прошел полную вакцинацию
Каждый пятый американец прошел полную вакцинацию
Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
Сообщается, что на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.
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