https://news.day.az/world/1330775.html В Японии выявили вспышку чумы свиней
В Японии выявили вспышку чумы свиней
Власти префектуры Гумма на востоке Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в рамках эпидемиологических мер будут уничтожены около 10 тыс. животных. Кроме того, власти проведут расследование для установления причины появления инфекции в регионе.
В прошлый раз вспышка чумы свиней была выявлена на территории Гуммы в сентябре 2020 года. В декабре очаг инфекции также обнаружили в западной префектуре Миэ, а в январе - в соседней префектуре Вакаяма.
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