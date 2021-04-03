На южной границе США в марте задержали рекордное за 15 лет число мигрантов

Служба таможенного и пограничного контроля США в марте задержала более 171 тыс. мигрантов на границе с Мексикой, что стало рекордным показателем с 2006 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В прошлом месяце на границе были задержаны более 18 тыс. несовершеннолетних, что на 99% выше показателя по задержаниям детей-мигрантов в феврале текущего года.

Кроме того, были задержаны 53 тыс. человек, которые пытались пересечь американскую границу вместе со своей семьей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.