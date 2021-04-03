Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразился еще 9021 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 572 077.

За последние сутки от коронавируса умерли 384 человек. Число умерших от коронавируса достигло 100 017.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.