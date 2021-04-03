https://news.day.az/world/1330811.html Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч
Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразился еще 9021 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 572 077.
За последние сутки от коронавируса умерли 384 человек. Число умерших от коронавируса достигло 100 017.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.
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