Президент Германии призвал граждан настроиться на жесткие антиковидные меры

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с пасхальным обращением к согражданам и призвал их настроиться на жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам Штайнмайера, для подавления пандемии уже было много сделано, но были допущены и ошибки - например, "при тестировании, вакцинации, в том, что касается цифровых решений".

Накануне стало известно, что власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на социальные контакты из-за коронавируса: с пятницы на улице с 21:00 до 5:00 смогут вместе находиться не более двух человек.

С 6 апреля частные встречи дома можно будет проводить в составе максимум двух семей, с 21:00 до 5:00 любые визиты будут запрещены.