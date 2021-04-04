В США Uber обязали выплатить 1,1 млн долларов слепой женщине, которой 14 раз отказали в поездке

Американская арбитражная ассоциация предписала компании Uber Technologies выплатить $1,1 млн компенсации слепой женщине, которой ранее неоднократно было отказано в поездке в такси с собакой-поводырем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу портал Business Insider со ссылкой на решение независимого арбитража.

По его данным, жительница округа Сан-Франциско по имени Лиза Ирвинг в 2018 году обратилась с жалобой в адрес компании Uber, владеющей популярным онлайн-сервисом автомобильных перевозок. По словам женщины, ей 14 раз было отказано в поездке в сопровождении собаки-поводыря. Согласно жалобе, Ирвинг "подвергалась унижениям" со стороны водителей такси. В результате одного из подобных случаев женщина была уволена с работы из-за опоздания.

Согласно решению некоммерческой Американской арбитражной ассоциации, занимающейся решением споров между сторонами в досудебном порядке, руководство сервиса такси должно будет возместить Ирвинг $1,1 млн. Из них более $300 тыс. должны быть выплачены в качестве компенсации ущерба от поведения водителей и еще свыше 800 тыс. на оплату работы адвокатов и покрытие других издержек.

Руководство Uber ранее выражало несогласие с жалобой, настаивая на том, что компания не несет ответственности за действия водителей, выступающих независимыми подрядчиками. Как следует из заявления представителя компании, Uber "предпринимает действия с тем, чтобы облегчить пользование такси слепыми людьми". "От водителей Uber требуется обслуживать клиентов с животными-поводырями и оказывать услуги всем людям, - отмечается в заявлении представителя компании, опубликованном по итогам решения независимого арбитража. - Мы регулярно проводим для водителей обучающие занятия по этой теме".